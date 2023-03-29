UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Епіфаній призначив виконувача обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври

Фото: архімандрит Авраамій (pomisna.info)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Архімандрит УПЦ Московського патріархату Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ та став виконуючим обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПЦУ.

Авраамій звернувся до Блаженнійшого митрополита Епіфанія з проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря ПЦУ.

У свою чергу Епіфаній благословив отцю Авраамію виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ також звернувся до уряду з проханням надати у користування українській Лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Епіфаній сподівається, що держава допоможе захистити намісника та монастир від можливих провокацій з боку прихильників МП.

Новий намісник Києво-Печерської Лаври вже звернувся до братії монастиря. Він зазначив, що події, пов'язані з Лаврою, сталися через митрополита Павла (Лебідь) та Синоду.

"Замість діалогу - закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну - туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення - розпалювання ворожнечі та протистояння", - сказав він.

Авраамій закликав визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, яка має визнання Вселенського Патріарха і Помісних Церков, яка має канонічно обраного Предстоятеля Епіфанія.

"Дорогі отці і браття! Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних", - додав він.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні УПЦ Московського патріархату має залишити Києво-Печерську лавру.

Сотні вірян збиралися на останнє богослужіння УПЦ МП у Лаврі. Вони також влаштували мітинг проти виселення намісників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївУПЦ МППЦУ