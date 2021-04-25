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Епифаний: все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ

Автор: РБК-Украина

Согласно томосу об автокефалии, все православные приходы в стране принадлежат Православной церкви Украины (ПЦУ). Подчинение церкви Московского патриархата является канонически неверным.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал предстоятель ПЦУ Епифаний.

По его словам, в последнее время приостановился переход религиозных общин в ПЦУ.

"Но здесь надо понимать глубже суть этого вопроса. Возможно, мы даже говорим неправильно о переходах. Почему? Ибо, согласно томосу, согласно разъяснениям патриарха Варфоломея, все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ", - отметил Епифаний.

Он подчеркнул, что в Украине существует определенный канонический коллапс.

"… в Украине есть те, которые не признают этой реальности. Но постепенно, я думаю, они присоединятся к признанию томосу. Это не переход, потому что они реально находятся в Украине. И, согласно тем решениям, которые были приняты Вселенским патриархатом, все они относятся к ПЦУ. Но временно они хотят принадлежать к РПЦ, хотя это канонически неправильно", - добавил Епифаний.

Он также отметил, что за два года к ПЦУ присоединились около 700 новых приходов.

Напомним, ранее Епифаний рассказал, как будут работать храмы на Пасху в условиях карантина.

Кроме того, ранее ПЦУ сделала заявление из-за обострения ситуации возле границ Украины.

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Новости Украины церковьЕпифанийПЦУ