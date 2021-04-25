Епіфаній: всі православні парафії в Україні належать ПЦУ

За його словами, останнім часом призупинився перехід релігійних громад до ПЦУ.

"Але тут треба розуміти глибше суть цього питання. Можливо, ми навіть говоримо неправильно про переходи. Чому? Бо, згідно з томосом, згідно з роз'ясненнями патріарха Варфоломія, всі православні парафії в Україні належать ПЦУ", - зазначив Епіфаній.

Він підкреслив, що в Україні існує певний канонічний колапс.

"... в Україні є ті, які не визнають цієї реальності. Але поступово, я думаю, вони приєднаються до визнання томосу. Це не перехід, тому що вони реально знаходяться в Україні. І, згідно з тими рішеннями, які були прийняті Вселенським патріархатом, всі вони відносяться до ПЦУ. Але тимчасово вони хочуть належати до РПЦ, хоча це канонічно неправильно", - додав Епіфаній.

Він також зазначив, що за два роки до ПЦУ приєдналися близько 700 нових парафій.