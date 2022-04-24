Епифаний поздравил украинцев с Пасхой: просим у Господа помощи в противостоянии врагу

"Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас с Пасхой - Пасхой Господней! Пусть ваши сердца будут исполнены твердой уверенности в победе добра и правды, в победе Украины. Ибо воистину Христос воскрес!" - сказал митрополит.

В ПЦУ подчеркивают, что Воскресение Христово является основой веры православных христиан и залогом надежды.

"Сегодняшний праздник - самый большой для всех христиан. Мы празднуем победу над смертью, над дьявольской ложью, утверждаем победу добра над злом. Для украинцев это сегодня очень важно и символично. Мы тоже верим в эту победу над злом и насилием, которое так беспощадно сеет на наших землях российский агрессор.

Мы просим у Господа помощи в противостоянии врагу, просим возможности жить на родной земле в мире и покое, творя добрые дела во славу Божию и на благо ближним. Пасхальные теплые приветствия, искренние пожелания и наша страстная молитва пусть дойдут до каждого верующего сердца, где бы кто ни находился. Верим в победу жизни над смертью, правды над ложью, добра над злом!" - говорится в Пасхальном обращении к украинцам.

Видео: предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил украинцев с Пасхой