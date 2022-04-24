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Епіфаній привітав українців з Великоднем: просимо у Господа допомоги у протистоянні ворогу

Фото: Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав усіх українців з Великоднем і зазначив, що це велике свято є найбільшим для всіх християн. Також предстоятель ПЦУ попросив у Господа допомоги у протистоянні нашої країни російській повномасштабній агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на святкове звернення Епіфанія з нагоди Великодня.

"Дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас з Великоднем - Великоднем Господнім! Нехай ваші серця будуть сповнені твердої впевненості в перемозі добра і правди, в перемозі України. Бо воістину Христос воскрес" - сказав митрополит.

У ПЦУ зазначають, що Воскресіння Христове є основою віри православних християн і запорукою надії.

"Сьогоднішнє свято – найбільше для всіх християн. Ми святкуємо перемогу над смертю, над диявольською неправдою, утверджуємо перемогу добра над злом. Для українців це сьогодні дуже важливо і символічно. Ми теж віримо в цю перемогу над злом і насиллям, яке так нещадно сіє на наших землях російський агресор.

Ми просимо в Господа допомоги у протистоянні ворогу, просимо можливості жити на рідній землі в мирі і спокої, творячи добрі справи на славу Божу і на благо ближнім. Великодні теплі привітання, щирі побажання і наша палка молитва нехай долинуть до кожного віруючого серця, де б хто не перебував. Віримо в перемогу життя над смертю, правди над брехнею, добра над злом! !"- йдеться у Великодньому зверненні до українців.

Відео: предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем

Раніше повідомлялося, що Вселенський Патріарх Варфоломій на Великодній службі у своїй проповіді закликав розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя.

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