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Епифаний поздравил украинцев с Пасхой: просим у Господа помощи в противостоянии врагу

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Воскресенье 24 апреля 2022 08:09
Епифаний поздравил украинцев с Пасхой: просим у Господа помощи в противостоянии врагу Фото: Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил всех украинцев с Пасхой и отметил, что этот великий праздник является самым большим для всех христиан. Также предстоятель ПЦУ попросил у Господа помощи в противостоянии нашей страны российской полномасштабной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на праздничное обращение Епифания по случаю Пасхи.

"Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас с Пасхой - Пасхой Господней! Пусть ваши сердца будут исполнены твердой уверенности в победе добра и правды, в победе Украины. Ибо воистину Христос воскрес!" - сказал митрополит.

В ПЦУ подчеркивают, что Воскресение Христово является основой веры православных христиан и залогом надежды.

"Сегодняшний праздник - самый большой для всех христиан. Мы празднуем победу над смертью, над дьявольской ложью, утверждаем победу добра над злом. Для украинцев это сегодня очень важно и символично. Мы тоже верим в эту победу над злом и насилием, которое так беспощадно сеет на наших землях российский агрессор.

Мы просим у Господа помощи в противостоянии врагу, просим возможности жить на родной земле в мире и покое, творя добрые дела во славу Божию и на благо ближним. Пасхальные теплые приветствия, искренние пожелания и наша страстная молитва пусть дойдут до каждого верующего сердца, где бы кто ни находился. Верим в победу жизни над смертью, правды над ложью, добра над злом!" - говорится в Пасхальном обращении к украинцам.

Видео: предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поздравил украинцев с Пасхой

Ранее сообщалось, что вселенский патриарх Варфоломей на Пасхальной службе в своей проповеди призвал разблокировать гуманитарные коридоры в Мариуполь.

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