Епифаний: почти половина монахов Киево-Печерской лавры хотят перейти в ПЦУ

Почти половина монахов в Киево-Печерской лавре хотят перейти в Православную церковь Украины. Сейчас они относятся к Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью предстоятеля ПЦУ Епифания для lb.ua .

"Согласно нашей информации, в Киево-Печерской лавре количество монахов, поднимающих вопрос перед своим руководством о принятии какого-либо решения, уже приближается к половине", - отметил он.

По его словам, когда будет абсолютное большинство, то они смогут принять решение присоединиться к ПЦУ, и поскольку имущество лавры принадлежит государству, то государство просто перезаключит договор или каким-либо другим образом решит вопрос.