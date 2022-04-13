RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Епіфаній: майже половина ченців Києво-Печерської лаври хочуть перейти в ПЦУ

Фото: предстоятель ПЦУ Епіфаній (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Майже половина ченців у Києво-Печерській лаврі хочуть перейти до Православної церкви України. Зараз вони відносяться до Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю предстоятеля ПЦУ Епіфанія для lb.ua.

"Згідно з нашою інформацією, в Києво-Печерській лаврі кількість ченців, які піднімають питання перед своїм керівництвом про прийняття будь-якого рішення, вже наближається до половини", - зазначив він.

За його словами, коли буде абсолютна більшість, то вони зможуть прийняти рішення приєднатися до ПЦУ, і оскільки майно лаври належить державі, то держава просто переукладе договір або яким-небудь іншим чином вирішить питання.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, за останній час три чверті парафіян УПЦ Московського патріархату перестали ідентифікувати себе з нею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЄпіфанійПЦУ