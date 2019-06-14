Епифаний назвал причину разногласий с Филаретом

Митрополит Епифаний считает, что почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом он заявил в эфире "Радио НВ".

Он рассказал, что после получения томоса у него с Филаретом начались разногласия по поводу будущего развития единой поместной православной церкви.

"После Объединительного собора и после получения томоса у нас произошли определенные разногласия в будущем видении развития единой поместной православной церкви, по модели управления церковью, которая объединилась", - сообщил Епифаний.

По его словам, "акционером" томоса является украинский народ.

"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет, - ред.), определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично. К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", - добавил Епифаний.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киевская митрополия УПЦ призывает всех иерархов, духовенство и верующих не принимать участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной УПЦ.

Как известно, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет решил созвать "поместный собор" Киевского патриархата на 20 июня для возобновления Киевского патриархата. Он также отметил, что Киевский патриархат не принимает томос об автокефалии.