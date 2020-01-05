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Епифаний назвав кількість парафій, які приєдналися до ПЦУ

Новини » Суспільство     05.01.2020 - 00:05
Епифаний назвав кількість парафій, які приєдналися до ПЦУ
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Число парафій досягає близько шести сотень

Із Української православної церкви (Московського патріархату) до складу Православної церкви України за рік перейшло близько 600 парафій. Про це повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Епіфаній додав, що очікує і надалі приєднання парафій, які забажають увійти до складу ПЦУ добровільно.

"Я вірю, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів. Але потрібен час. Ми хочемо, щоб і надалі це було мирно, спокійно і добровільно. Ми не маємо права ще створювати всередині країни релігійний фронт, нам не потрібні протистояння", - сказав митрополит.

Епіфаній також не виключає, що окремі громади юридично не встигли перереєструвати свої статути, оскільки питання переходу в ПЦУ зачіпає також церковне майно.

"Де-факто перейшло близько 600 парафій. Де-юре, можливо, поки ще не всі оформили відповідні документи... Є дуже багато парафій, які вже готові до переходів. Вони зверталися до мене, але говорять, що хочуть ще почекати, доки все владнається... Бо це стосується і майна", - зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, раніше предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній попросив президента України Володимира Зеленського посприяти у вирішенні питань незаконних судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі. За його словами, в Криму та на Донбасі відбуваються переслідування віруючих.

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