Епідсезон у розпалі. В Україні проведуть аудит ліжок в лікарнях через грип та СOVID-19

В Україні зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 може зберігатися впродовж 3-4 наступних тижнів. В лікарнях проведуть додатковий аудит ліжок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка у Facebook .

Він підкреслив, що за минулий тиждень захворіли понад 206 тисяч людей, серед них 60% - діти. У лікарнях перебувають 5,4 тисяч пацієнтів з ускладненнями.

У 16 областях перевищено епідемічний поріг. Найскладніша ситуація - у Хмельницькій області. Значне перевищення фіксується у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях.

"Наразі ситуація контрольована, але маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Доручив керівникам обласних департаментів охорони здоров’я та центрів контролю і профілактики хвороб перевірити забезпеченість лікарень необхідними ліками, провести додатковий аудит ліжок для госпіталізації у стаціонарах та реанімаціях, продовжити щоденний епідмоніторинг", - повідомив міністр.

Симптоми грипу та COVID-19

Грип починається з різкого підйому температури. Респіраторні симптоми, такі як кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі, додаються згодом. COVID-19 навпаки - починається з респіраторних симптомів.

Для профілактики грипу та COVID-19 радять вакцинуватися. Проводити щеплення проти грипу можна не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону. Всі області забезпечені вакциною проти COVID-19.