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Епідсезон у розпалі. В Україні проведуть аудит ліжок в лікарнях через грип та СOVID-19

Україна, Четвер 20 лютого 2025 18:03
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Епідсезон у розпалі. В Україні проведуть аудит ліжок в лікарнях через грип та СOVID-19 Фото: в Україні проведуть аудит ліжок в лікарнях через грип та СOVID-19 (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

В Україні зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 може зберігатися впродовж 3-4 наступних тижнів. В лікарнях проведуть додатковий аудит ліжок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка у Facebook.

Він підкреслив, що за минулий тиждень захворіли понад 206 тисяч людей, серед них 60% - діти. У лікарнях перебувають 5,4 тисяч пацієнтів з ускладненнями.

У 16 областях перевищено епідемічний поріг. Найскладніша ситуація - у Хмельницькій області. Значне перевищення фіксується у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях.

"Наразі ситуація контрольована, але маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Доручив керівникам обласних департаментів охорони здоров’я та центрів контролю і профілактики хвороб перевірити забезпеченість лікарень необхідними ліками, провести додатковий аудит ліжок для госпіталізації у стаціонарах та реанімаціях, продовжити щоденний епідмоніторинг", - повідомив міністр.

Симптоми грипу та COVID-19

Грип починається з різкого підйому температури. Респіраторні симптоми, такі як кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі, додаються згодом. COVID-19 навпаки - починається з респіраторних симптомів.

Для профілактики грипу та COVID-19 радять вакцинуватися. Проводити щеплення проти грипу можна не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону. Всі області забезпечені вакциною проти COVID-19.

Нагадаємо, що в 16 областях України через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ впроваджують протиепідемічні заходи. У звʼязку з цим навчальні заклади змушені тимчасово переходити на дистанційну форму навчання або запроваджувати карантинні заходи.

В Закарпатській області більш ніж третину шкіл перевели на дистанційний формат навчання. На території Хмельниччини та Рівного всі навчальні заклади, за винятком закладів дошкільної освіти, працюють онлайн.

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