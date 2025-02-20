Эпидсезон в разгаре. В Украине проведут аудит коек в больницах из-за гриппа и СOVID-19
В Украине рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 может сохраняться в течение 3-4 следующих недель. В больницах проведут дополнительный аудит коек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook.
Он подчеркнул, что за прошедшую неделю заболели более 206 тысяч человек, среди них 60% - дети. В больницах находятся 5,4 тысяч пациентов с осложнениями.
В 16 областях превышен эпидемический порог. Самая сложная ситуация - в Хмельницкой области. Значительное превышение фиксируется в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.
"Сейчас ситуация контролируемая, но должны быть готовы к любым сценариям. Поручил руководителям областных департаментов здравоохранения и центров контроля и профилактики болезней проверить обеспеченность больниц необходимыми лекарствами, провести дополнительный аудит коек для госпитализации в стационарах и реанимациях, продолжить ежедневный эпидмониторинг", - сообщил министр.
Симптомы гриппа и COVID-19
Грипп начинается с резкого подъема температуры. Респираторные симптомы, такие как кашель, затрудненное дыхание, выделение слизи и боль в горле, добавляются со временем. COVID-19 наоборот - начинается с респираторных симптомов.
Для профилактики гриппа и COVID-19 советуют вакцинироваться. Проводить прививки против гриппа можно не только в начале, но и в течение всего эпидсезона. Все области обеспечены вакциной против COVID-19.
Напомним, что в 16 областях Украины из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ вводят противоэпидемические мероприятия. В связи с этим учебные заведения вынуждены временно переходить на дистанционную форму обучения или вводить карантинные мероприятия. В Закарпатской области более трети школ перевели на дистанционный формат обучения. На территории Хмельницкой области и Ровно все учебные заведения, за исключением учреждений дошкольного образования, работают онлайн.