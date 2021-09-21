Эпидемия кори среди афганцев: в CDC рассказали, когда США могут продолжить эвакуацию

По информации издания, которая была предоставлена ему источниками, CDC рекомендуют администрации Байдена отправлять рейсы за афганцами через 21 день после вакцинации от кори.

Ранее CDC не позволило забирать афганских эвакуированных из авиабазы Рамштайн в Германии и из авиабазы Аль-Удейд в Катаре как минимум неделю из-за соображений осторожности.

В настоящее время агентство рекомендует прекратить полеты до тех пор, пока афганские эвакуированные не получат вакцину от кори и не выработают иммунитет. Для этого должен пройти хотя бы 21 день с момента вакцинации.