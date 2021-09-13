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Эвакуационные рейсы из Афганистана в США не будут летать еще как минимум неделю

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Вашингтон, Понедельник 13 сентября 2021 22:50
Эвакуационные рейсы из Афганистана в США не будут летать еще как минимум неделю Фото: эвакуация из Афганистана в США приостановлена еще на неделю (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Эвакуация афганских беженцев в США приостановлена как минимум еще на неделю из-за выявленных ранее случаев заболевания корью среди тех, кого собираются вывезти из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Эти рейсы еще останутся приостановленными как минимум на семь дополнительных дней из предосторожности", - сказал она, отвечая на вопрос об эвакуации афганцев в США.

По ее словам, операция по вывозу афганских беженцев приостановлена по запросу Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

"Вскоре мы начнем вакцинацию афганцев от кори, свинки и краснухи еще во время их пребывания за рубежом", - добавила представитель Белого дома.

Напомним, 10 сентября США приняли решение приостановить эвакуацию афганцев после выявления больных корью.

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