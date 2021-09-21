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Эпидемия кори среди афганцев: в CDC рассказали, когда США могут продолжить эвакуацию

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США, Вторник 21 сентября 2021 04:47
Эпидемия кори среди афганцев: в CDC рассказали, когда США могут продолжить эвакуацию Фото: США смогут продолжить эвакуацию афганцев после вакцинации(GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, когда США смогут продолжить отправлять рейсы за эвакуированными из Афганистана на военные базы, находящиеся за границей в США. Как известно, ранее CDC приостановили эвакуацию из-за случаев заражения корью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации издания, которая была предоставлена ему источниками, CDC рекомендуют администрации Байдена отправлять рейсы за афганцами через 21 день после вакцинации от кори.

Ранее CDC не позволило забирать афганских эвакуированных из авиабазы Рамштайн в Германии и из авиабазы Аль-Удейд в Катаре как минимум неделю из-за соображений осторожности.

В настоящее время агентство рекомендует прекратить полеты до тех пор, пока афганские эвакуированные не получат вакцину от кори и не выработают иммунитет. Для этого должен пройти хотя бы 21 день с момента вакцинации.

На прошлой неделе правительство США начало вакцинацию афганцев от кори. Примерно 60% афганцев, проживающих на зарубежных базах США, получили вакцинацию. По состоянию на воскресенье, 19 сентября, было зарегистрировано шесть случаев кори среди группы афганцев на всех военных объектах - как внутренних, так и международных. При этом 127 человек находятся на карантине на базе ВВС Холломан в Нью-Мексико после заражения болезнью.

Напомним, что США приостановили рейсы для эвакуации афганцев. Такое решение приняли из-за эпидемии кори.

Ранее сообщалось, что CDC запретили перевозить афганцев в США как минимум неделю.

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Корь Афганистан Соединенные Штаты Америки
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