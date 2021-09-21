Епідемія кору серед афганців: у CDC розповіли, коли США можуть продовжити евакуацію

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, коли США зможуть продовжити відправляти рейси за евакуйованими з Афганістану на військові бази, що знаходяться за кордоном в США. Як відомо, раніше CDC призупинили евакуацію через випадки зараження кором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За інформацією видання, яка була надана йому джерелами, CDC рекомендують адміністрації Байдена відправляти рейси за афганцями через 21 день після вакцинації від кору.

Раніше CDC не дозволило забирати афганських евакуйованих з авіабази Рамштайн в Німеччині та з авіабази Аль-Удейд в Катарі як мінімум тиждень через міркування обережності.

На даний час агентство рекомендує припинити польоти до тих пір, поки афганські евакуйовані не отримають вакцину від кору та не вироблять імунітет. Для цього повинен пройти хоча б 21 день з моменту вакцинації.