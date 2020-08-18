Эпидемиологическая ситуация в Киеве может ухудшиться: названа причина

Эпидемиологическая ситуация в Киеве и Украине будет ухудшаться. Будет рост заболеваемости коронавирусом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, ситуация с COVID-19 улучшаться не будет.

"В конце августа - начале сентября - подъем заболеваемости, естественной заболеваемости острой респираторной инфекцией, поэтому сегодня у нас будет подъем заболеваемости, связанной с этим в организованных коллективах", - сказал Рубан.

Рубан объяснил, что подъем заболеваемости также произойдет и в связи с сезонными инфекциями.

"Следующий просмотр (кода опасности, - ред.) будет проводиться через две недели. Что касается эпидемиологической ситуации в г. Киев - сегодня регистрируется большое количество локальных вспышек и прогнозируется подъем заболеваемости через две недели с началом нового года в вузах, общежитиях, учебных заведениях", - добавил он.

Он отметил, что сегодня основная задача стабилизировать ситуацию.

"Этого можно достичь благодаря своевременному эпидемиологическому расследованию, своевременной изоляции и проведению массового тестирования", - сказал Рубан.

Напомним, Кабинет министров Украины определил для Киева "желтый" код опасности.

Отметим, по состоянию на 18 августа 2020 в Украине выявили резкое увеличение новых случаев коронавируса.