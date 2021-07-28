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Эпидемиолог прогнозирует доминирование штамма "Дельта" в Украине уже осенью

Автор: Анастасия Рокитна

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская прогнозирует вспышку коронавируса в Украине осенью. "Дельта"-вирус, скорее всего, будет доминировать в стране.

Об этом она сообщила в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, если в определенных странах, в том числе в Украине, люди не защищенные, потому что не переболели и не вакцинированные, то есть ниша, куда вирус будет распространяться.

"Вспышка коронавируса, я думаю, будет в начале осени. В принципе, скорее всего, будет превалировать вариант вируса "Дельта". Потому что он уже есть в Украине. Потому что он во многих странах мира. Одним из свойств этого штамма есть то, что он быстро распространяется", - заявила она.

Напомним, в ВОЗ рассказали, когда ожидать новую вспышку COVID в Украине.

Отметим, Олег Рубан рассказал, как избежать нового локдауна в Киеве.

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