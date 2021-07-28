Епідеміолог прогнозує домінування штаму "Дельта" в Україні вже восени

За її словами, якщо в певних країнах, в тому числі в Україні, люди не захищені, бо не перехворіли і не вакциновані, то є ніша, куди вірус буде поширюватись.

"Спалах коронавірусу, я думаю, буде на початку осені. В принципі, скоріш за все, буде превалювати варіант вірусу "Дельта". Бо він вже є в Україні. Бо він в багатьох країнах світу. Однієї з властивостей цього штаму є те, що він швидко поширюється", - заявила вона.