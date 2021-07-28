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Епідеміолог прогнозує домінування штаму "Дельта" в Україні вже восени

Автор: Анастасія Рокитна

Лікар-епідеміолог Людмила Мухарська прогнозує спалах коронавірусу в Україні восени. "Дельта"-вірус, скоріше від усього, буде домінувути в країні.

Про це вона повідомила в коментарі РБК-Україна.

За її словами, якщо в певних країнах, в тому числі в Україні, люди не захищені, бо не перехворіли і не вакциновані, то є ніша, куди вірус буде поширюватись.

"Спалах коронавірусу, я думаю, буде на початку осені. В принципі, скоріш за все, буде превалювати варіант вірусу "Дельта". Бо він вже є в Україні. Бо він в багатьох країнах світу. Однієї з властивостей цього штаму є те, що він швидко поширюється", - заявила вона.

Нагадаємо, у ВООЗ розповіли, коли очікувати новий спалах COVID в Україні.

Зазначимо, Олег Рубан розповів, як уникнути нового локдауну в Києві.

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