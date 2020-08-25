Эпидемиолог объяснил, почему ПЦР-тесты показывают ложные результаты

Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, председатель ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин заявил, что достоверность результатов ПЦР-тестов может страдать от состояния многих лабораторий по стране. Большинство из них и технически, и по инженерным требованиям не соответствуют тому, чтобы ставили "чистые" реакции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Проверка эпидемией: связаны ли "антирекорды" по коронавирусу с увеличением тестирования".

"Мы видим и слышим об очень многих случаях, когда у человека идет явная клиника COVID-19, среднее или тяжелое течение заболевания, а та же ПЦР-диагностика не показывает положительного результата. И поэтому в официальную статистику этот человек не попадает", - рассказал РБК-Украина врач-эпидемиолог.

По словам эксперта, для того, чтобы ПЦР-лаборатория была стерильной, нужно иметь дорогую вентиляционную систему и должный уровень безопасности. Однако, он отметил, что в Украине лабораторная система годами не финансировалась.

"На сегодня мы, к сожалению, видим огромное количество тестов с ложными результатами. По большому счету - ложноотрицательными", - сказал Александрин.

Напомним, в Минздраве заявили, что в начале пандемии коронавируса Украина проводила от силы пару сотен ПЦР-тестов в сутки и по этому показателю существенно отставала от большинства стран.

Также в Минздраве отмечают, что увеличение случаев COVID-19 не зависит от роста тестирования.

По состоянию на 25 августа в Украине обнаружили небольшой спад количества новых случаев коронавируса, за вчера заразились 1658 людей.