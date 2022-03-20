ru ua
Вс, 20 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Epic Games пожертвует Украине весь доход от нового сезона в Fortnite

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 10:55
Epic Games пожертвует Украине весь доход от нового сезона в Fortnite Фото: Epic Games пожертвует Украине весь доход от нового сезона в Fortnite (flickr.com/sergesegal)
Автор: Валерия Полищук

Компания Epic Games пожертвует Украине прибыль с нового сезона игры Fortnite. В частности, компания направит доходы, полученные с 20 марта по 3 апреля, на гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Xbox присоединяется к нам в этих усилиях и передает свои чистые доходы от Fortnite в течение этого времени, чтобы мы могли оказать большую помощь жителям Украины", - говорится в сообщении.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Fortnite - это самая популярная игра среди молодежи - 400 миллионов людей играют по всему миру.

Напомним, ранее Epic Games заявила о прекращении коммерческих отношений с Россией.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 25-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе