Epic Games пожертвует Украине весь доход от нового сезона в Fortnite
Компания Epic Games пожертвует Украине прибыль с нового сезона игры Fortnite. В частности, компания направит доходы, полученные с 20 марта по 3 апреля, на гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Xbox присоединяется к нам в этих усилиях и передает свои чистые доходы от Fortnite в течение этого времени, чтобы мы могли оказать большую помощь жителям Украины", - говорится в сообщении.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Fortnite - это самая популярная игра среди молодежи - 400 миллионов людей играют по всему миру.
Напомним, ранее Epic Games заявила о прекращении коммерческих отношений с Россией.
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