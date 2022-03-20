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Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону в Fortnite

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Неділя 20 березня 2022 10:55
Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону в Fortnite Фото: Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону в Fortnite (flickr.com/sergesegal)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Epic Games пожертвує Україні прибуток з нового сезону гри Fortnite. Зокрема, компанія направить доходи, отримані з 20 березня по 3 квітня, на гуманітарну допомогу людям, постраждалим від війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Xbox приєднується до нас в цих зусиллях і передає свої чисті доходи від Fortnite протягом цього часу, щоб ми могли надати велику допомогу жителям України", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Fortnite - це найпопулярніша гра серед молоді - 400 мільйонів людей грають по всьому світу.

Нагадаємо, раніше Epic Games заявила про припинення комерційних відносин з Росією.

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