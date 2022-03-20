Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового сезону в Fortnite
Компанія Epic Games пожертвує Україні прибуток з нового сезону гри Fortnite. Зокрема, компанія направить доходи, отримані з 20 березня по 3 квітня, на гуманітарну допомогу людям, постраждалим від війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
"Xbox приєднується до нас в цих зусиллях і передає свої чисті доходи від Fortnite протягом цього часу, щоб ми могли надати велику допомогу жителям України", - йдеться в повідомленні.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Fortnite - це найпопулярніша гра серед молоді - 400 мільйонів людей грають по всьому світу.
Нагадаємо, раніше Epic Games заявила про припинення комерційних відносин з Росією.
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