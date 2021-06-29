ЕП наказал депутатов за наблюдение за "голосованием" в Крыму, - EU Observer

Европейский парламент наказал восьмерых депутатов, в том числе тех, которые посещали оккупированный Крым с наблюдательной миссией. Еще троим объявили предупреждение.

Об этом пишет EU Observer со ссылкой на источники.

Сообщается, что в "черный список" попали пятеро французских депутатов из крайней правой фракции "Идентичность и демократия": Вирджини Жорон, Эрве Жювен, Жан-Лен Лакапель, Тьерри Мариани и Филипп Оливье. Летом 2020 года они посетили Крым с "наблюдательной миссией" во время референдума по изменениям в конституцию Россию.

Кроме того, в список попали три представителя крайне левых сил "Европейских объединенных левых" / "Зеленых левых Севера" (GUE/NGL) - ирландцы Клэр Дейли и Мик Уоллес и испанец Ману Пинеда, которые ездили на выборы в Эквадор и Венесуэлу.