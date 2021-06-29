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ЄП покарав депутатів за спостереження за "голосуванням" в Криму, - EU Observer

Автор: РБК-Україна

Європейський парламент покарав вісьмох депутатів, у тому числі тих, які відвідували окупований Крим зі спостережною місією. Ще трьом оголосили попередження.

Про це пише EU Observer з посиланням на джерела.

Повідомляється, що до "чорного списку" потрапили п'ятеро французьких депутатів з крайньої правої фракції "Ідентичність і демократія": Вірджіні Жорон, Ерве Жювен, Жан-Лен Лакапель, Тьєррі Маріані і Філіп Олів'є. Влітку 2020 року вони відвідали Крим зі "спостережною місією" під час референдуму щодо змін до конституції Росії.

Крім того, до списку потрапили три представники вкрай лівих сил "Європейських об'єднаних лівих" / "Зелених лівих півночі" (GUE/NGL) - ірландці Клер Дейлі і Мік Уоллес і іспанець Ману Пінеда, які їздили на вибори в Еквадор і Венесуелу.

Нагадаємо, у березні 2020 року Україна ввела санкції проти французьких депутатів, які відвідували зі "спостережною місією" окупований півострів.

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