"єОздоровлення" 2024: що це таке та як отримати путівку на дитину

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Що таке "єОздоровлення"

У 2023 році в Україні було запущено програму "єОздоровлення", яка працює за принципом "гроші ходять за дитиною". Путівки вперше не розподілялися вручну - батьки отримували кошти на картку і самі оплачували путівку до одного з визначених закладів у Карпатах.

Пілотний 2023 рік показав ефективність такого формату: майже 2000 дітей з малозабезпечених сімей відпочили без навантаження на сімейний бюджет. У 2024 році програму планують масштабувати.

Хто має право на участь у програмі

Путівки через "єОздоровлення" можуть отримати:

діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;

діти з багатодітних малозабезпечених сімей.

Однак послугою можна скористатися, якщо дитина не отримувала в поточному році путівку до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбану за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

Як отримати кошти на оздоровлення дітей

Як і торік, батьки отримуватимуть виплату від держави на рахунок у ПриватБанку, спеціально відкритий для цієї мети. За ці кошти вони зможуть купити путівку для дитини в обраному ними закладі з переліку учасників проєкту.

Сума виплати на одну дитину становитиме 15 980 грн (п’ять прожиткових мінімумів для дітей віком 6–18 років). Вартість оздоровлення залежатиме від категорії дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Кошти на придбання путівки може отримати

один з батьків (особа, яка його/її замінює) дитини, що виховується в малозабезпеченій сім’ї та належить до таких категорій як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина із багатодітної сім’ї.

місце проживання такої дитини має бути задекларовано/зареєстровано на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Як отримати безкоштовну путівку в санаторій

Ви можете перевірити право на отримання коштів за вказаним посиланням або отримати повідомлення в мобільному застосунку "Приват24" чи від працівників соціального захисту.

Після отримання сповіщення зверніться до найближчого відділення "ПриватБанку" для відкриття спеціальної картки. Кошти для придбання путівки будуть зараховані на неї наступного місяця після відкриття.

Отримавши кошти, оберіть один з закладів вищої категорії з Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей, орієнтуючись на бажані терміни, місцерозташування, вартість путівки та відгуки. Заклад має бути включений до переліку, з яким укладено договір про надання послуг.

Потім необхідно зв'язатись за координатами, вказаними на сайті Державного реєстру, з обраним закладом та підтвердити можливість отримання послуги. Після цього можна забронювати путівку.

Яка географія закладів оздоровлення і відпочинку

Цього року дітей за програмою "єОздоровлення" приймають заклади у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій областях та в місті Києві, якщо вони внесені до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення і відпочинку та мають облаштоване укриття. На відміну від минулого року, тепер заклад не обов’язково має розташовуватися в карпатському регіоні та мати вищу категорію.

Подивитися, які заклади вже долучилися до програми, можна за посиланням. Цей перелік оновлюється, до нього додаватимуться заклади.