єОселя для ВПО: які умови пільгової іпотеки для переселенців у 2025 році

Як повідомляли в уряді, державною програмою єОселя у 2024 році скористалися понад 8,5 тисяч сімей. Обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 млрд гривень.

При цьому серед всіх, хто отримав пільгову іпотеку минулого року, лише 3% внутрішньо переміщених осіб.

У кінці грудня 2024 року були внесені важливі зміни в програму єОселя, які стосувалися переселенців. Тепер ВПО за умовами можуть придбати житло (квартиру чи будинок) віком до 10 років. Раніше житло мало бути не старше трьох років. Це фактично відкрило можливість переселенцям купувати житло на вторинному ринку.

Крім цього, члени сімей ВПО першого ступеня споріднення отримали можливість брати кредит за програмою єОселя, але лише за умови, що кредит надається для придбання житла (майнових прав на житло) на користь ВПО.

Також тепер перший внесок можна внести коштами сертифіката єВідновлення. Важливо зазначити, що сертифікат має термін використання, тому перший внесок за іпотекою має бути внесений протягом цього періоду.

Для переселенців протягом 10 років відсоткова ставка залишається фіксованою - 7% (або 3% річних для пільгових категорій). Починаючи з 11 року вона зростає до 10% або 6% відповідно.

Максимальний строк кредиту - 240 місяців (тобто 20 років). Для молоді до 25 років мінімальний перший (початковий) внесок становить 10% від вартості житла. Для осіб віком від 26 років - не менше 20%.

Подати заявку можна через мобільний застосунок "Дія".

Докладніше з умовами програми можна ознайомитися за посиланням.