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"єОселя" оновила правила іпотеки під 3%: всі умови

16:21 17.07.2026 Пт
2 хв
Зміни торкнулись списку пільговиків, площі житла і вікового цензу для дітей
aimg Валерій Ульяненко
Фото: "єОселя" оновила плавила іпотеки для ветеранів (freepik.com)

В Україні запрацювали оновлені правила державної програми "єОселя". Відтепер розширено перелік пільговиків, збільшено допустиму площу житла і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "Дії".

Згідно з новими правилами, до пільгових категорій громадян, які можуть отримати іпотеку під 3% на перші 10 років, додали нові групи. Відтепер цією можливістю можуть скористатися:

  • ветерани;
  • сім'ї полеглих воїнів.

Також програма суттєво розширила ліміти допустимої площі нерухомості для сімей, що складаються з двох осіб:

  • для квартир ліміт зріс із 52,5 кв. м до 73,5 кв. м;
  • для приватних будинків - із 62,5 кв. м до 83,5 кв. м.

Водночас правило для великих родин залишається незмінним: на кожного наступного члена сім'ї, як і раніше, додатково нараховується ще 21 квадратний метр площі.

Фото: оновлені правила "єОселі" (t.me/diia_gov)

Ще однією важливою зміною став перегляд вікового цензу для дітей заявників. Відтепер дітьми для участі в програмі вважаються члени сім'ї віком до 21 року (раніше цей вік обмежувався 18 роками), які проживають разом.

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" була запущена в Україні у жовтні 2022 року. Її спільно реалізують Мінекономіки, Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло".

Нагадаємо, мобілізовані українці отримали можливість оформити іпотеку за державною програмою "єОселя" під пільгову ставку 3% річних замість 7%.

Рішення уряду зрівняло їх у правах із військовими-контрактниками. Водночас було визначено максимальну площу житла, яке можна придбати в межах програми.

РБК-Україна писало, на які житлові пільги та компенсації можуть розраховувати ветерани у 2026 році. Серед них - 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг, компенсація вартості оренди житла для тих, хто не має власного помешкання.

Крім того, це також грошова допомога на придбання житла для окремих категорій захисників, зокрема людей з інвалідністю внаслідок війни, внутрішньо переміщених осіб і сімей загиблих військовослужбовців.

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