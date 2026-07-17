"єОселя" оновила правила іпотеки під 3%: всі умови

В Україні запрацювали оновлені правила державної програми "єОселя". Відтепер розширено перелік пільговиків, збільшено допустиму площу житла і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "Дії".
Згідно з новими правилами, до пільгових категорій громадян, які можуть отримати іпотеку під 3% на перші 10 років, додали нові групи. Відтепер цією можливістю можуть скористатися:
Також програма суттєво розширила ліміти допустимої площі нерухомості для сімей, що складаються з двох осіб:
Водночас правило для великих родин залишається незмінним: на кожного наступного члена сім'ї, як і раніше, додатково нараховується ще 21 квадратний метр площі.
Фото: оновлені правила "єОселі" (t.me/diia_gov)
Ще однією важливою зміною став перегляд вікового цензу для дітей заявників. Відтепер дітьми для участі в програмі вважаються члени сім'ї віком до 21 року (раніше цей вік обмежувався 18 роками), які проживають разом.
Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" була запущена в Україні у жовтні 2022 року. Її спільно реалізують Мінекономіки, Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло".
Нагадаємо, мобілізовані українці отримали можливість оформити іпотеку за державною програмою "єОселя" під пільгову ставку 3% річних замість 7%.
Рішення уряду зрівняло їх у правах із військовими-контрактниками. Водночас було визначено максимальну площу житла, яке можна придбати в межах програми.
РБК-Україна писало, на які житлові пільги та компенсації можуть розраховувати ветерани у 2026 році. Серед них - 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг, компенсація вартості оренди житла для тих, хто не має власного помешкання.
Крім того, це також грошова допомога на придбання житла для окремих категорій захисників, зокрема людей з інвалідністю внаслідок війни, внутрішньо переміщених осіб і сімей загиблих військовослужбовців.