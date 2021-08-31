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Енина перевели из МИД на должность первого заместителя Монастырского

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Киев, Вторник 31 августа 2021 16:07
Енина перевели из МИД на должность первого заместителя Монастырского Фото: Енина перевели из МИД на должность первого заместителя монастырского (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В соответствии с распоряжением Кабмина первым заместителем главы МВД стал Евгений Енин. Ранее он был заместителем министра иностранных дел.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабинета Министров Украины.

Что известно о Евгении Енине?

  • с декабря 2005 года по март 2010 года был назначен на должности третьего и второго секретаря посольства Украины в Молдове;
  • с марта по сентябрь 2011 года - занимал должности секретарей ряда стран территориального департамента МИД Украины;
  • с ноября 2012 года по декабрь 2014 года работал советником посольства Украины в Итальянской Республике;
  • с декабря 2014 года по июнь 2016 года - посланник посольства Украины в Итальянской Республике;
  • с 7 июня 2016 года по апрель 2019 года занимал должность заместителя Генерального прокурора Украины;
  • с 15 апреля 2020 по 30 августа 2021 года - работал заместителем министра иностранных дел Украины;
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Министерство внутренних дел Украины МИД Украины Енин
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