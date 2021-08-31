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Єніна перевели з МЗС на посаду першого заступника Монастирського

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 16:07
Єніна перевели з МЗС на посаду першого заступника Монастирського Фото: Єніна перевели з МЗС на посаду першого заступника Монастирського (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до розпорядження Кабміну першим заступником голови МВС став Євгеній Єнін. Раніше він був заступником міністра закордонних справ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабінету Міністрів України.

Що відомо про Євгенія Єніна?

  • з грудня 2005 року по березень 2010 року був назначений на посади третього та другого секретаря посольства України в Молдові;
  • з березня по вересень 2011 року - обіймав посади секретарів низки країн територіального департаменту МЗС України;
  • з листопада 2012 року по грудень 2014 року - працював радником посольства України в Італійській Республіці;
  • з грудня 2014 року по червень 2016 року - посланник посольства України в Італійській Республіці;
  • з 7 червня 2016 року по квітень 2019 року - обіймав посаду заступника Генерального прокурора України;
  • з 15 квітня 2020 по 30 серпня 2021 року - працював заступником Міністра закордонних справ України;
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