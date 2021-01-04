Енин о катастрофе самолета МАУ: должны привлечь всех виновных к ответственности

В Министерстве иностранных дел Украины считают основной целью привлечение к ответственности всех виновных в катастрофе самолета Украинских международных авиалиний (МАУ). Украина планирует напоминать Ирану о его обязанности с помощью всех международных площадок и медиа.
Об это заявил в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
Он отметил, что сегодня, 4 января, состоялся онлайн-разговор с канадскими родственниками жертв катастрофы.
"Есть единые цели - восстановить справедливость и привлечь всех виновных к ответственности за это ужасное преступление", - заявил Енин.
Он добавил, что Ирану будут напоминать о его обязанностях:
Напомним, ранее в Иране заявили, что готовы выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.
При этом в Украине считают, что данный вопрос должен решаться на переговорах. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что переговорный процесс с Ираном провален.