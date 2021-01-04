ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Енин о катастрофе самолета МАУ: должны привлечь всех виновных к ответственности

Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве иностранных дел Украины считают основной целью привлечение к ответственности всех виновных в катастрофе самолета Украинских международных авиалиний (МАУ). Украина планирует напоминать Ирану о его обязанности с помощью всех международных площадок и медиа.

Самые читаемые новости

Об это заявил в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Он отметил, что сегодня, 4 января, состоялся онлайн-разговор с канадскими родственниками жертв катастрофы.

"Есть единые цели - восстановить справедливость и привлечь всех виновных к ответственности за это ужасное преступление", - заявил Енин.

Он добавил, что Ирану будут напоминать о его обязанностях:

  • обеспечить объективное и беспристрастное техническое расследование обстоятельств катастрофы;
  • привлечь к уголовной ответственности всю цепочку чиновников и военнослужащих, независимо от их должностей;
  • предоставить гарантии неповторения подобных инцидентов в будущем
  • обеспечить достойный уровень денежных компенсаций родственникам погибших вне зависимости от их национальности.

Напомним, ранее в Иране заявили, что готовы выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.

При этом в Украине считают, что данный вопрос должен решаться на переговорах. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что переговорный процесс с Ираном провален.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины катастрофаИранЕнин