Єнін про катастрофу літака МАУ: повинні притягти всіх винних до відповідальності

У Міністерстві закордонних справ України вважають основною метою притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі літака Українських міжнародних авіаліній (МАУ). Україна планує нагадувати Ірану про його обов'язки з допомогою всіх міжнародних майданчиків та медіа.
Про це заявив у Facebook заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
Він зазначив, що сьогодні, 4 січня, відбувся онлайн-розмова з канадськими родичами жертв катастрофи.
"Є єдині мети - відновити справедливість і притягнути всіх винних до відповідальності за цей жахливий злочин", - заявив Єнін.
Він додав, що Ірану будуть нагадувати про його обов'язки:
Нагадаємо, раніше в Ірані заявили, що готові виплатити за 150 тисяч доларів сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ.
При цьому в Україні вважають, що дане питання має вирішуватися на переговорах. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що переговорний процес з Іраном провалений.