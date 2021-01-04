Єнін про катастрофу літака МАУ: повинні притягти всіх винних до відповідальності

У Міністерстві закордонних справ України вважають основною метою притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі літака Українських міжнародних авіаліній (МАУ). Україна планує нагадувати Ірану про його обов'язки з допомогою всіх міжнародних майданчиків та медіа.

Про це заявив у Facebook заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Він зазначив, що сьогодні, 4 січня, відбувся онлайн-розмова з канадськими родичами жертв катастрофи.

"Є єдині мети - відновити справедливість і притягнути всіх винних до відповідальності за цей жахливий злочин", - заявив Єнін.

Він додав, що Ірану будуть нагадувати про його обов'язки:

забезпечити об'єктивне і неупереджене технічне розслідування обставин катастрофи;

притягнути до кримінальної відповідальності всю ланцюжок чиновників і військовослужбовців, незалежно від їхніх посад;

надати гарантії неповторення подібних інцидентів в майбутньому

забезпечити гідний рівень грошових компенсацій родичам загиблих незалежно від їх національності

Нагадаємо, раніше в Ірані заявили, що готові виплатити за 150 тисяч доларів сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ.

При цьому в Україні вважають, що дане питання має вирішуватися на переговорах. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що переговорний процес з Іраном провалений.