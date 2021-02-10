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Енин о катастрофе МАУ: не позволим, чтобы чьи-то интересы были выше жизни человека

Автор: Лера Полищук

Министерство иностранных дел совместно с международными партнерами координирует усилия для изучения подлинности аудиозаписи с якобы министром иностранных дел Ирана. На записи якобы Мохаммад Джавад Зариф говорит об умышленной атаке на украинский самолет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24".

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"Нами проведена серия телефонных разговоров с представителями органов предварительного расследования и прокуратуры страны, которые находятся на контакте с нашими иностранными коллегами и координировать усилия для исследования подлинности этой записи", - заявил он.

При этом Енин добавил, что Украине не позволит, чтобы интересы других были выше человеческой жизни.

"Украина и мировое сообщество не позволит, чтобы чьи-то интересы или нации, или граждан были выше человеческой жизни. Для этого мы используем все наши возможности ", - подчеркнул он.

Напомним, иранские военные сбили самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек. Власти Тегерана три дня отрицали ракетный удар, но однако позже они подтвердили его.

Напомним, канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, предположительно, министр иностранных дел Ирана обсуждает с кем-то возможность того, что уничтожение самолета "МАУ" под Тегераном в январе 2020 года было преднамеренным актом.

Позже в Иране поставили под сомнение достоверность аудиозаписи и заявили, что высказывания, которые приписываются Зарифу, противоречат его культуре речи.

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