UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергоспівтовариство вважає проблемою існуючу заборгованість в "зеленій" енергетиці, - Гарпок

Фото: Енергоспівтовариство вважає проблемою існуючу заборгованість в "зеленій" енергетиці (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Секретаріат Енергетичного Співтовариства організував зустріч у Києві для пошуку шляхів вирішення проблем "зеленої" енергетики України серед яких головною проблемою є існуюча заборгованість перед галуззю в розмірі 17,8 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДП "Гарантований покупець".

"Серед основних питань, які були винесені на обговорення безпосередньо заступником директора Energy Community Дірком Бушле, були розрахунки гарантованого покупця перед виробниками за "зеленим" тарифом, оплата небалансів виробниками відновлюваної електроенергії, експорт електроенергії, впровадження системи видачі гарантій походження відновлюваної електроенергії в Україні, а також інші актуальні питання, які стосуються подолання певних проблемних ситуацій, які є сьогодні у галузі", - повідомляє прес-служба Гарпоку.

При цьому керівник держпідприємства Артем Некрасов розказав про основні причини заборгованостей перед виробниками з ВДЕ, запропонував можливі механізми виходу з кризової ситуації, пов’язаної з небалансами, та окреслив декілька сценаріїв розвитку подій на ринку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News