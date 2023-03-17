Енергоспівтовариство вважає проблемою існуючу заборгованість в "зеленій" енергетиці, - Гарпок

Секретаріат Енергетичного Співтовариства організував зустріч у Києві для пошуку шляхів вирішення проблем "зеленої" енергетики України серед яких головною проблемою є існуюча заборгованість перед галуззю в розмірі 17,8 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДП "Гарантований покупець".

"Серед основних питань, які були винесені на обговорення безпосередньо заступником директора Energy Community Дірком Бушле, були розрахунки гарантованого покупця перед виробниками за "зеленим" тарифом, оплата небалансів виробниками відновлюваної електроенергії, експорт електроенергії, впровадження системи видачі гарантій походження відновлюваної електроенергії в Україні, а також інші актуальні питання, які стосуються подолання певних проблемних ситуацій, які є сьогодні у галузі", - повідомляє прес-служба Гарпоку.

При цьому керівник держпідприємства Артем Некрасов розказав про основні причини заборгованостей перед виробниками з ВДЕ, запропонував можливі механізми виходу з кризової ситуації, пов’язаної з небалансами, та окреслив декілька сценаріїв розвитку подій на ринку.