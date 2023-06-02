UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергоспівтовариство відзначило дії Кабміну, спрямовані на покращення ситуації в енергетиці

Фото: енергоспівтовариство відзначило дії Кабміну, спрямовані на покращення ситуації в енергетиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Перегляд тарифу на електроенергію для населення - важливий крок для забезпечення більш сталого та справедливого ринку електроенергії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Відповідно до нього, Секретаріат вітає дії українського уряду щодо наближення цін на електроенергію до рівня, що відображає витрати на її виробництво.

"Ці дії знаменують важливу віху на шляху до забезпечення більш сталого та справедливого ринку електроенергії в Україні", - наголосили в Енергетичному співтоваристві.

Секретаріат зазначив, що навіть після збільшення тарифу на електроенергію для населення, її вартість все одно залишається нижчою за ринкову ціну електрики.

Також в повідомленні додається, що це рішення Уряду пом’якшить негативний вплив нинішнього ПСО (положення про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, - ред.) на ринок електроенергії та його учасників, а також підвищить прозорість ринку та енергоефективність.

Секретаріат визнає, що шлях до повного відображення витрат повинен враховувати поточні соціальні та економічні реалії України, включно з триваючою війною, у зв’язку з чим він заохочує дії уряду та національного регулятора.

Енергоспівтовариство рекомендує продовжити розробку довгострокового плану на період після 2023 року для поступового досягнення цін для населення, які б покривали витрати.

Як повідомлялось, 30 травня уряд прийняв рішення щодо збільшення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-г з 1 червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія