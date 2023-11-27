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Енергоспівтовариство схвалює рішення НКРЕКП щодо підвищення прайс-кепів на енергоринку

Фото: Енергоспівтовариство схвалює рішення НКРЕКП щодо підвищення прайс-кепів на енергоринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Секретаріат Енергетичного Співтовариства схвалює рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо розширення цінових обмежень (прайс-кепи) на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Секретаріату Енергетичного співтовариства.

"Нове рішення є позитивним кроком до подальшої лібералізації ринку електроенергії та стимулюватиме імпорт, а отже, підвищить надійність постачання в Україні взимку", - йдеться в ньому.

В Секретаріаті розповіли, що у години пікового навантаження прайс-кепи були збільшені і в цей час максимальна вартість електроенергії на українському енергоринку може складати 191 євро/МВт-год. Зазначається, що рішення щодо перегляду прайс-кепів не впливає на підхід до розробки цінових обмежень, запроваджений НКРЕКП 27 червня 2023 року та який був оцінений Секретаріатом.

Раніше голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявляв, що прайс-кепи були збільшені для того, щоб наблизити правила українського енергоринку до правил ЄС.

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