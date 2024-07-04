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Енергоспівтовариство рекомендує скасувати прайс-кепи на енергоринку України

Фото: енергоспівтовариство рекомендує скасувати прайс-кепи на енергоринку України  (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Секретаріат Енергетичного Співтовариства виступає за скасування цінових обмежень (прайс-кепів) на ринку електроенергії України.

Про це заявив директор секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковські, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

"Дискусія про скасування граничних цін триває давно, і це пропозиція та порада Energy Community, щоб повністю перейти на ринкові умови", - сказав він. 
 
Лорковські пояснив, що для того, щоб це зробити безпечно, прайс-кепи треба скасовувати разом з імплементацією закону про REMIT. 
 
"Необхідне для цього законодавство мало би бути ухвалене до кінця 2023 року. Зараз Україна суттєво затримується в цьому процесі, тому ми закликаємо органи влади ухвалити необхідне законодавство якомога швидше. Бажано – до середини вересня", - наголосив він. 
 
Раніше заступник директора з досліджень DiXi Group Богдан Серебренніков заявляв, що скасування діючих в Україні прайс-кепів – це одна з ключових передумов для об’єднання українського та європейського енергоринків.

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Електроенергія