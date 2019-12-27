Энергосообщество: регулируемые тарифы должны отражать стоимость энергоресурсов

Фото: Янез Копач (inogate.org)

Энергосообщество выступает за рыночные цены на э/э для всех

Регулируемые тарифы должны отражать стоимость энергоресурсов, что является обязательством Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии РБК-Украина заявил глава секретариата Энергетического сообщества Янез Копач, говорится в статье "Курс на Европу: почему Украине не избежать повышения тарифов на электроэнергию".

РБК-Украина отмечает, что украинцы платят за электроэнергию меньше, чем другие жители Европы. Более того, в отличие от большинства стран ЕС, для населения установлены тарифы ниже, чем для крупных промышленных потребителей, которые используют э/э в больших объемах, подчеркивает автор.

По словам Янеза Копача, тарифы должны отображать реальную стоимость энергоресурсов, иначе эта ситуация будет все время требовать политического вмешательства и в перспективе приведет к нестабильности поставок электроэнергии или их отсутствию вообще.

Он отметил, что проблему перекрестного субсидирования в Украине лучше всего решать с помощью обеспечения рыночных цены для всех и достаточной поддержки (субсидии) для социально уязвимых потребителей.

"Похоже, министерство (Минэкоэнерго Украины, - ред.) подходит к такому решению с другой стороны. Крупные потребители, как правило, более богаты и могут позволить себе не пользоваться субсидиями. Остальные все еще будут перекрестно субсидированы. Это не является обычной европейской практикой, но в украинских условиях, возможно, она вполне логичная и понятная", - процитировала пресс-служба Копача на запрос издания.

По его мнению, для Украины лучшим в этой связи является опыт стран, имевших плановую экономику или стран из бывшей Югославии.

"Каких-то конкретных временных рамок нету, поскольку они зависят от стандартов жизни, ликвидности рынков и ряда других факторов. Определенно это продлится несколько лет", - отметил Копач, говоря о сроках повышения тарифов на э/э с учетом европейского опыта.

Начиная рост тарифов, власти важно позаботиться о тех, кто реально не может платить по более высоким ценам. По словам Копача, в этой ситуации самый лучший вариант - гранты или льготные кредиты на меры по повышению энергоэффективности, направленные на снижение потребления без ущерба для качества жизни граждан.

"Финансирование предоставляется из специальных фондов энергоэффективности и/или из государственного или регионального бюджетов. Но поскольку такие меры требуют времени для реализации и не применимы ко всем категориям домохозяйств с низким доходом, также целесообразны определенные виды финансовой помощи, особенно в краткосрочной перспективе", - уточнил Янез Копач.

По его словам, наиболее распространенным источником государственного финансирования для поддержки социально уязвимых потребителей в ЕС является сбор, добавляемый к цене, которую взимают с конкретных энергоносителей (электричество, газ, мазут), особенно если эта поддержка направлена на расходы на электроэнергию для домохозяйств.

Кроме того, глава секретариата Энергосообщества напомнил, что регулируемые тарифы должны отражать стоимость энергоресурсов.

"Неотображающие стоимость ресурсов тарифы и искусственно заниженные цены на электроэнергию с интенсивным перекрестным субсидированием разрушают экономическую жизнеспособность производителей, дистрибьюторов и поставщиков, требуют постоянного политического вмешательства и в долгосрочной перспективе приводят к нестабильности поставок или отсутствию поставок вообще", - уверен Копач.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, допускающий возможность импорта э/э из России.