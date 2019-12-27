Енергоспівтовариство: регульовані тарифи повинні відображати вартість енергоресурсів

Фото: Янез Копач (inogate.org)

Енергоспівтовариство виступає за ринкові ціни на е/е для всіх

Регульовані тарифи повинні відображати вартість енергоресурсів, що є зобов'язанням України. Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна заявив глава секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач, йдеться в статті "Курс на Європу: чому Україні не уникнути підвищення тарифів на електроенергію".

РБК-Україна зазначає, що українці платять за електроенергію менше, ніж інші жителі Європи. Більш того, на відміну від більшості країн ЄС, для населення встановлені тарифи нижчі, ніж для великих промислових споживачів, які використовують електроенергію у великих обсягах, підкреслює автор.

За словами Янеза Копача, тарифи повинні відображати реальну вартість енергоресурсів, інакше ця ситуація буде весь час вимагати політичного втручання і в перспективі призведе до нестабільності постачань електроенергії або їх відсутності взагалі.

Він зазначив, що проблему перехресного субсидування в Україні найкраще вирішувати за допомогою забезпечення ринкових ціни для всіх і достатньої підтримки (субсидії) для соціально вразливих споживачів.

"Схоже, міністерство (Мінекоенерго України, - ред.) підходить до такого рішення з іншого боку. Великі споживачі, як правило, багатші і можуть дозволити собі не користуватися субсидіями. Решта все ще будуть перехресно субсидовані. Це не є звичайною європейською практикою, але в українських умовах, можливо, вона цілком логічна і зрозуміла", - процитувала прес-служба Копача на запит видання.

На його думку, для України найкращим у цьому зв'язку є досвід країн, що мали планову економіку або країн з колишньої Югославії.

"Якихось конкретних часових рамок немає, оскільки вони залежать від стандартів життя, ліквідності ринків і ряду інших факторів. Безумовно, це триватиме кілька років", - зазначив Копач, кажучи про терміни підвищення тарифів на е/е з урахуванням європейського досвіду.

Починаючи зростання тарифів, владі важливо подбати про тих, хто реально не може платити за вищими цінами. За словами Копача, в цій ситуації найкращий варіант - гранти або пільгові кредити на заходи з підвищення енергоефективності, спрямовані на зниження споживання без шкоди для якості життя громадян.

"Фінансування надається зі спеціальних фондів енергоефективності та/або з державного або регіонального бюджетів. Але оскільки такі заходи вимагають часу для реалізації і не застосовні до всіх категорій домогосподарств з низьким доходом, також доцільні певні види фінансової допомоги, особливо в короткостроковій перспективі", - уточнив Янез Копач.

За його словами, найбільш поширеним джерелом державного фінансування для підтримки соціально вразливих споживачів в ЄС є збір, який додається до ціни, яку стягують з конкретних енергоносіїв (електрика, газ, мазут), особливо якщо ця підтримка спрямована на витрати на електроенергію для домогосподарств.

Крім того, глава секретаріату Енергоспівтовариства нагадав, що регульовані тарифи повинні відображати вартість енергоресурсів.

"Тарифи, що не відображають вартість ресурсів, та штучно занижені ціни на електроенергію з інтенсивним перехресним субсидуванням руйнують економічну життєздатність виробників, дистриб'юторів і постачальників, вимагають постійного політичного втручання і в довгостроковій перспективі призводять до нестабільності поставок або відсутності поставок взагалі", - упевнений Копач

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, що допускає можливість імпорту е/е з Росії.