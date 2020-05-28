Энергосообщество призвало НКРЭКУ оставить экономически обоснованные тарифы для Операторов ГРМ

Газовый вентиль (kmu.gov.ua)

В Энергосообществе называют две причины возникновения долгов между системными операторами

Секретариат Энергетического сообщества призвал НКРЭКУ оставить экономически обоснованные тарифы для Операторов ГРМ. По мнению эксперта Георга Вейзенталя, это позволит решить проблему долгов за небалансы.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации газового рынка Украины.

Так, 27 мая состоялось заседание подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики поставки газа Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, где рассматривалась проблема небалансов на рынке природного газа.

"Нас беспокоит информация о том, что существуют намерения отменить запланированное на 1 июля 2020 года выравнивание тарифов на распределение природного газа до экономически обоснованного уровня. Мы настоятельно рекомендуем осуществить такое выравнивание, это позволит решить проблему долгов за небалансы", – сказал эксперт Секретариата Энергетического сообщества Георг Вейзенталь.

По его мнению, основными причинами возникновения миллиардного долгового узла на газовом рынке Украины стали убыточные тарифы Операторов ГРМ на распределение газа и несанкционированные отборы газа ТКЕ.

"Причин возникновения долгов между системными операторами две: неадекватные, заниженные тарифы для Операторов ГРМ и недостатки регулирования, - отметил Денис Сенектутов, глава Ассоциации газового рынка Украины. – Речь о мизерных нормах потребления без счетчиков, а также о запрете на приведение газа к стандартным условиям".

В пресс-службе отметили, что присутствовавшие на заседании комитета представители НКРЭКУ, не имели замечаний к позиции Секретариата Энергетического сообщества.

"Представители НКРЭКУ, не имели замечаний к позиции Секретариата Энергетического сообщества. Чем фактически подтвердили, что решения об установлении тарифов для Операторов ГРМ не должны испытывать регуляторное вмешательство в течение регуляторного периода и что комиссия обладает необходимым и достаточным объемом прав относительно контроля использования средств структуры расходов тарифа по результатам регуляторного периода", - говорится в сообщении.

Ассоциация газового рынка Украины полностью разделяет такой подход Секретариата энергетического сообщества в понимании базовых проблем отрасли.

"Надеемся, что в результате единства подходов к проблеме небалансов Регулятора и Секретариата Энергетического сообщества осуществится балансирование финансового состояния системных операторов в течение 2020 года. Такие ожидания основаны на двухэтапной модели повышения тарифов, утвержденных решениями Регулятора, принятыми в декабре прошлого года", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева