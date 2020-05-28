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Енергоспівтовариство закликало НКРTRG залишити економічно обґрунтовані тарифи для Операторів ГРМ

Новини » Енергетика     28.05.2020 - 13:09
Енергоспівтовариство закликало НКРTRG залишити економічно обґрунтовані тарифи для Операторів ГРМ
Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

В Енергоспівтоваристві називають дві причини виникнення боргів між системними операторами

Секретаріат Енергетичного співтовариства закликав НКРЕКП залишити економічно обґрунтовані тарифи для Операторів ГРМ. На думку експерта Ґеорґа Вейзенталя, це дозволить вирішити проблему боргів за небаланси.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації газового ринку України.

Так, 27 травня відбулося засідання підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі і політики поставки газу Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, де розглядалася проблема небалансів на ринку природного газу.

"Нас турбує інформація про те, що існують наміри скасувати заплановане на 1 липня 2020 року вирівнювання тарифів на розподіл природного газу до економічно обґрунтованого рівня. Ми настійно рекомендуємо здійснити таке вирівнювання, це дозволить вирішити проблему боргів за небаланси", – сказав експерт Секретаріату Енергетичного співтовариства Георг Вейзенталь.

На його думку, основними причинами виникнення мільярдного боргової вузла на газовому ринку України стали збиткові тарифи Операторів ГРМ на розподіл газу і несанкціоновані відбори газу ТКЕ.

"Причин виникнення боргів між системними операторами дві: неадекватні, занижені тарифи для Операторів ГРМ і недоліки регулювання, - зазначив Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України. – Йдеться про мізерні норми споживання без лічильників, а також про заборону на приведення газу до стандартних умов".

У прес-службі зазначили, що присутні на засіданні комітету представники НКРЕКП, не мали зауважень до позиції Секретаріату Енергетичного співтовариства.

"Представники НКРЕКП, не мали зауважень до позиції Секретаріату Енергетичного співтовариства. Чим фактично підтвердили, що рішення про встановлення тарифів для Операторів ГРМ не повинні відчувати регуляторне втручання протягом регуляторного періоду і що комісія володіє необхідним і достатнім обсягом прав щодо контролю використання коштів структури витрат тарифу за результатами регуляторного періоду", - йдеться в повідомленні

Асоціація газового ринку України повністю поділяє такий підхід Секретаріату енергетичного співтовариства в розумінні базових проблем галузі.

"Сподіваємося, що в результаті єдності підходів до проблеми небалансів Регулятора і Секретаріату Енергетичного співтовариства здійсниться балансування фінансового стану системних операторів протягом 2020 року. Такі очікування засновані на двоетапної моделі підвищення тарифів, затверджених рішеннями Регулятора, прийнятими в грудні минулого року", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України тарифиэнергосообществоАГРУ
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