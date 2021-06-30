Энергосообщество признало проект РГК наиболее значимым для развития водородной энергетики в Украине

"Учитывая разветвленную сеть газовой инфраструктуры, промышленный сектор и хорошие условия для производства возобновляемой энергии, Украина имеет самый высокий потенциал развития экологически чистого водорода", - говорится исследовании.

В анализе отмечено, что водородный проект РГК является крупнейшей научно-исследовательской программой, которая позволит Украине реализовать свои возможности и наполнить реальным содержанием статус стратегического партнера Евросоюза в рамках водородной стратегии. В исследовании указано, что транспортные и распределительные газовые сети позволят использовать существующий потенциал страны.

"Для Украины важно синхронно с Европой приступить к использованию водорода. Эта задача максимум для европейской интеграции нашей энергетики. Цель нашего водородного проекта идентична подобными программами в европейских странах. Необходимо научно подтвержденная определенность о максимально безопасной концентрации газоводородной смеси - с учетом современного состояния сетей, и понимание, какие материалы позволят повысить безопасность транспортировки водорода", - сказал Олег Никоноров, директор РГК.

Согласно исследованию Секретариата Энергосообщества, Украине необходимо подготовить стандарты, правила безопасности и четкую ответственность по использованию водорода в газовых сетях. Это также необходимо для других синтетических газов - таких как биогаз и биометан - которые можно транспортировать в сетях, которые пока используют для доставки природного газа.

Эксперты отметили, что водород, биогаз и биометан дадут дополнительные стимулы для развития в Украине децентрализованного распределения синтетических газов. Перспективной будет газификация сельских районов, где экономика не оправдывает традиционное подключение к газовым сетям - новые газы обеспечат надежное снабжение децентрализованных районов, которые уязвимы к перебоям в работе сетей, и повысят безопасность поставок в периферийные районы, расположенные вблизи границ.

В исследовании Секретариата Энергетического сообщества подчеркнуто, что для реализации указанного потенциала нынешним распределительным сетям потребуются инвестиции, поскольку многие из них находятся в плохом состоянии, которые ухудшается.