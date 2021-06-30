Енергоспівтовариство визнало проект РГК найбільш значущим для розвитку водневої енергетики в Україні

"Враховуючи розгалужену мережу газової інфраструктури, промисловий сектор і хороші умови для виробництва відновлюваної енергії, Україна має найвищий потенціал розвитку екологічно чистого водню", - йдеться дослідженні.

В аналізі зазначено, що водневий проект РГК є найбільшою науково-дослідною програмою, яка дозволить Україні реалізувати свої можливості і наповнити реальним змістом статус стратегічного партнера Євросоюзу в рамках водневої стратегії. У дослідженні зазначено, що транспортні та розподільні газові мережі дозволять використовувати існуючий потенціал країни.

"Для України важливо синхронно з Європою приступити до використання водню. Це завдання максимум для європейської інтеграції нашої енергетики. Мета нашого водневого проекту ідентична подібними програмами в європейських країнах. Необхідно науково підтверджена визначеність про максимально безпечну концентрацію газоводневої суміші - з урахуванням сучасного стану мереж, і розуміння, які матеріали дозволять підвищити безпеку транспортування водню", - сказав Олег Никоноров, директор РГК.

Згідно з дослідженням Секретаріату Енергоспівтовариства, Україні необхідно підготувати стандарти, правила безпеки і чітку відповідальність щодо використання водню в газових мережах. Це також необхідно для інших синтетичних газів-таких як біогаз і біометан - які можна транспортувати в мережах, які поки використовують для доставки природного газу.

Експерти відзначили, що водень, біогаз і біометан дадуть додаткові стимули для розвитку в Україні децентралізованого розподілу синтетичних газів. Перспективною буде газифікація сільських районів, де економіка не виправдовує традиційне підключення до газових мереж - нові гази забезпечать надійне постачання децентралізованих районів, які вразливі до перебоїв у роботі мереж, і підвищать безпеку поставок в периферійні райони, розташовані поблизу кордонів.

У дослідженні Секретаріату Енергетичного Співтовариства підкреслено, що для реалізації зазначеного потенціалу нинішнім розподільним мережам будуть потрібні інвестиції, оскільки багато з них знаходяться в поганому стані, які погіршується.