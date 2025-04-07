В енергосистему треба додавати більше потужностей вітроенергетики, - експерт

"У нас дійсно є величезний перекос, коли у нас на 10 МВт сонячної генерації працює 1 МВт вітрової генерації. Нам необхідно збалансувати ці речі обов'язково, тому що в усіх документах, з якими ми працювали, починаючи від активної фази розвитку відповідного сегменту (вітроенергетики - ред.), завжди було зазначено про певну збалансованість і будівництво, простими словами один до одного", - сказав Брехт.

Водночас, керівник компанії підкреслив, що для вирішення питань щодо балансування енергосистеми треба мінімум 1,5 ГВт потужності маневруючих потужностей, з яких 440 МВт буде побудовано в цьому році.

"По суті, ми придбали фактично третину відповідної послуги", - уточнив Брехт.

Також він нагадав, що розподілена зелена генерація допомагала в зменшенні дефіциту потужності енергосистеми протягом 2024 року, коли відбувалися масові обстріли енергетичних об'єктів.

"Їх робота дійсно забезпечувала, як під час минулого року, так і під час цього року, збалансування і забезпечення споживачів електричної енергії надійним, скажімо так, якісним продуктом. Це дійсно факт", - заявив Брехт.



Нагадаємо, інвестори у відновлювану енергетику закликають народних депутатів України розглянути та проголосувати за законопроєкт №11455, який дозволить прискорити будівництво вітроелектростанції завдяки податковим стимулам.

В Українській вітроенергетичній асоціації заявляють про важливість швидкого будівництва вітроелектростанцій, оскільки вони менш вразливі до обстрілів у порівнянні з іншими видами генерації.

Також інвестори вважають, що будівництво ВЕС дозволить покращити енергозабезпечення підприємств військового призначення і це покращить обороноздатність країни