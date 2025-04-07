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В энергосистему надо добавлять больше мощностей ветроэнергетики, - эксперт

Понедельник 07 апреля 2025 16:17
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В энергосистему надо добавлять больше мощностей ветроэнергетики, - эксперт Фото: в энергосистему надо добавлять больше мощностей ветроэнергетики (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Украине надо увеличивать мощности энергетики преимущественно за счет строительства ветровых электростанций, а также маневрирующих мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий и.о. председателя правления "Укрэнерго" Алексея Брехта.

"У нас действительно есть огромный перекос, когда у нас на 10 МВт солнечной генерации работает 1 МВт ветровой генерации. Нам необходимо сбалансировать эти вещи обязательно, потому что во всех документах, с которыми мы работали, начиная от активной фазы развития соответствующего сегмента (ветроэнергетики - ред.), всегда было указано об определенной сбалансированности и строительство, простыми словами друг к другу", - сказал Брехт.

В то же время, руководитель компании подчеркнул, что для решения вопросов по балансировке энергосистемы надо минимум 1,5 ГВт мощности маневрирующих мощностей, из которых 440 МВт будет построено в этом году.

"По сути, мы приобрели фактически треть соответствующей услуги", - уточнил Брехт.

Также он напомнил, что распределенная зеленая генерация помогала в уменьшении дефицита мощности энергосистемы в течение 2024 года, когда происходили массовые обстрелы энергетических объектов.

"Их работа действительно обеспечивала, как во время прошлого года, так и во время этого года, сбалансирование и обеспечение потребителей электрической энергии надежным, скажем так, качественным продуктом. Это действительно факт", - заявил Брехт.

Напомним, инвесторы в возобновляемую энергетику призывают народных депутатов Украины рассмотреть и проголосовать за законопроект №11455, который позволит ускорить строительство ветроэлектростанции благодаря налоговым стимулам.
В Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляют о важности быстрого строительства ветроэлектростанций, поскольку они менее уязвимы к обстрелам по сравнению с другими видами генерации.

Также инвесторы считают, что строительство ВЭС позволит улучшить энергообеспечение предприятий военного назначения и это улучшит обороноспособность страны

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