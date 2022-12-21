ua ru
Ср, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В енергосистемі зберігається значний дефіцит, працюють усі види генерації, - "Укренерго"

Новость на русском →
Середа 21 грудня 2022 11:13
В енергосистемі зберігається значний дефіцит, працюють усі види генерації, - "Укренерго" Фото: в енергосистемі зберігається значний дефіцит, працюють усі види генерації (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Станом на середу, 21 грудня, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності та обмеження, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж постійними ворожими ракетними та безпілотними атаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Таким чином, до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до введення аварійних обмежень.

Також повідомляється, що наразі працюють усі види генерації електроенергії.

Окрім того, ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається складною.

До того ж, сьогодні вночі росіяни знову обстрілювали артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого були пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочаті. Відновлення пошкоджених окупантами мереж тривають безперервно.

Раніше повідомлялося, що у Києві на наближення до відключень за графіком поки не варто розраховувати, адже ситуація дуже важка.

Окрім того, експерт розповів, чому почастішали атаки на енергетику Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія відключеня світла Укренерго
NEWS
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу