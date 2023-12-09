В енергосистемі України третій день поспіль дефіцит, допомогу беруть з-за кордону

Україна через дефіцит змушена залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 12:00 до 19:00 потужністю 300 МВт.

"Цей екстрений захід застосований для компенсації дефіциту електроенергії в енергосистемі. Головною причиною виникнення дефіциту є недостатність генеруючих потужностей", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби один енергоблок на ТЕС вийшов в аварійний ремонт, ще один - в плановий. Кілька блоків відновлюються в прифронтовому регіоні після артобстрілів окупантів.

Ситуація ускладнює велике споживання у вихідний день. Тому українців просять бути економними.

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

В Україні вже три дні поспіль зафіксують рекордно високий рівень споживання електроенергії. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.

Чи чекати українцям відключень світла через мороз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.