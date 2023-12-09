UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В енергосистемі України третій день поспіль дефіцит, допомогу беруть з-за кордону

Фото: в енергосистемі України третій день поспіль дефіцит (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Дефіцит в енергосистемі України зафіксували у суботу, 9 грудня. Аварійну допомогу третій день поспіль беруть у сусідніх країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Україна через дефіцит змушена залучати аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 12:00 до 19:00 потужністю 300 МВт.

"Цей екстрений захід застосований для компенсації дефіциту електроенергії в енергосистемі. Головною причиною виникнення дефіциту є недостатність генеруючих потужностей", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби один енергоблок на ТЕС вийшов в аварійний ремонт, ще один - в плановий. Кілька блоків відновлюються в прифронтовому регіоні після артобстрілів окупантів.

Ситуація ускладнює велике споживання у вихідний день. Тому українців просять бути економними. 

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої. 

В Україні вже три дні поспіль зафіксують рекордно високий рівень споживання електроенергії. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.

Чи чекати українцям відключень світла через мороз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоЕлектроенергія