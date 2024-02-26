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В енергосистемі в резерві знаходяться рекордні 18 блоків ТЕС, - Міненерго

Фото: в енергосистемі в резерві знаходяться рекордні 18 блоків ТЕС (wikipedia)
Автор: Сергей Новиков

В енергосистемі другий день поспіль в резерві спостерігається рекордна кількість енергоблоків теплоелектростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства енергетики України.

Як зазначається, сьогодні дефіциту електроенергії немає. Після короткострокових ремонтів до роботи повернуто блок і корпус ТЕС. У резерві 18 одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби. 

"Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії… Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - запевнили в міністерстві.  

Учора в Міненерго повідомляли, що у резерві енергосистеми знаходяться 19 генеруючих одиниць ТЕС. 

Минулого тижня росія обстріляла одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок атаки постраждало 9 енергетиків.

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МіненергоТЕС