В енергосистемі в резерві знаходяться рекордні 18 блоків ТЕС, - Міненерго

Як зазначається, сьогодні дефіциту електроенергії немає. Після короткострокових ремонтів до роботи повернуто блок і корпус ТЕС. У резерві 18 одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби.

"Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії… Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - запевнили в міністерстві.

Учора в Міненерго повідомляли, що у резерві енергосистеми знаходяться 19 генеруючих одиниць ТЕС.

Минулого тижня росія обстріляла одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок атаки постраждало 9 енергетиків.