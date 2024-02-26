В энергосистеме в резерве находятся рекордные 18 блоков ТЭС, - Минэнерго

В энергосистеме второй день в резерве наблюдается рекордное количество энергоблоков теплоэлектростанций.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины.
Сегодня дефицита электроэнергии нет. После краткосрочных ремонтов к работе возвращен блок и корпус ТЭС. В резерве 18 единиц генерирующего оборудования теплоэлектростанций, которые будут задействованы по необходимости.
"Собственного поколения достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии… Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - заверили в министерстве.
Вчера в Минэнерго сообщалось, что в резерве энергосистемы находятся 19 генерирующих единиц ТЭС.
На прошлой неделе россия обстреляла одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. В результате атаки пострадало 9 энергетиков.
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