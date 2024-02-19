В енергосистемі в резерві 10 енергоблоків ТЕС, - Міненерго

Як зазначається, власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

"У короткостроковий ремонт виходив блок ТЕС, який після усунення зауважень підключено в роботу. У резерві - 10 одиниць генеруючого обладнання ТЕС, які будуть включені в роботу за потреби", - уточнили в міністерстві.

Минулого тижня повідомлялося, що росіяни двічі за день атакували прифронтову ТЕС ДТЕК.

За словами виконавчого директора компанії Дмитра Сахарука, з початку цього опалювального сезону окупанти вже майже 40 разів атакували теплові електростанції ДТЕК.