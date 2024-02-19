В энергосистеме в резерве 10 энергоблоков ТЭС, - Минэнерго

Как отмечается, собственного поколения достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

"В краткосрочный ремонт выходил блок ТЭС, который после устранения замечаний подключен в работу. В резерве - 10 единиц генерирующего оборудования ТЭС, которые будут включены в работу при необходимости", - уточнили в министерстве.

На прошлой неделе сообщалось, что россияне дважды в день атаковали прифронтовую ТЭС ДТЭК.

По словам исполнительного директора компании Дмитрия Сахарука, с начала этого отопительного сезона оккупанты уже почти 40 раз атаковали тепловые электростанции ДТЭК.